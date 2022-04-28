"Наши футболисты тоже защищают родину, как солдаты". Суркис - о благотворительных матчах Динамо

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказал свое мнение о благотворительных матчах киевлян.

"Идея благотворительного турне исходила от тренера команды Мирчи Луческу: мы подхватили ее и приступили к реализации. Это было непросто, потому что ситуация в Украине непростая. Наши футболисты тоже защищают родину, как солдаты. Я должен поблагодарить Президента Украины, Министерство иностранных дел и Министерство культуры и социальной политики. Все поддержали эту идею, и каждый внес свой вклад в то, чтобы это удалось воплотить в жизнь.

То, что мы переживаем сейчас, в Хорватии ощутили в то время, когда у вас самих была война. Людей выгнали из домов, в этой войне много невинных мирных жертв. Тот, кто приносит в Украину пускай даже один доллар, одну гривну, помогает беженцам и детям, потерявшим родителей, делает великое дело. Вы хорошо понимаете, в какой ситуации мы сейчас находимся.

Благодаря нашему матчу в Дортмунде мы заработали 400 тысяч евро. Эти деньги идут в министерства, о которых я уже говорил. Чемпионаты проводятся по всей Европе, и устроить какой-то серьезный матч сложно. Мы могли бы сыграть с «Миланом» и «Вест Хэмом», но у команд свои задачи в национальных первенствах, и очень сложно все согласовать. Спасибо всем клубам, которые играли с нами. Мы бы провели еще больше игр, но сборная Украины играет в июне, и сейчас мы должны остановить этот проект. Потому что сборная должна готовиться к своим матчам", - заявил Суркис.