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Покинул с концами. Не сыгравший за Черноморец 21-летний хавбек перешел в бельгийский клуб

Премьер-лига
(1 голосов)

В Одессе его не будет точно

Покинул с концами. Не сыгравший за Черноморец 21-летний хавбек перешел в бельгийский клуб

Фото: KV Mechelen

UA-Футбол
Новина українською

21-летний полузащитник Хорхе Эрнандес зимой перешел в "Черноморец" на полноценной основе. Но дебютировать за южный коллектив не сумел.

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Сегодня американец официально стал игроком бельгийского клуба "Мехелен". Контракт с ним подписан на два года, также прописана опция продления еще на один сезон.

Отметим, что в "Мехелене" также играет украинец Марьян Швед.

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В статье: Мехелен Черноморец (Одесса) Хорхе Эрнандес
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