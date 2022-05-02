Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Покинул с концами. Не сыгравший за Черноморец 21-летний хавбек перешел в бельгийский клуб
В Одессе его не будет точно
Фото: KV Mechelen
21-летний полузащитник Хорхе Эрнандес зимой перешел в "Черноморец" на полноценной основе. Но дебютировать за южный коллектив не сумел.
Сегодня американец официально стал игроком бельгийского клуба "Мехелен". Контракт с ним подписан на два года, также прописана опция продления еще на один сезон.
???????????? Tester Jorge Hernandez tekende vandaag een contract voor 2 seizoenen met optie ????❤️— KV Mechelen (@kvmechelen) May 2, 2022
Meer info vind je op onze website ???? https://t.co/3LfnfMbBfQ#trotsoponzekleuren #nomatterwhat
Отметим, что в "Мехелене" также играет украинец Марьян Швед.
Популярное сейчас
- Враг снова атаковал Одессу. Есть погибшие и раненые
- Исполком УАФ официально утвердил досрочное завершение сезона УПЛ
- Киевский ресторан готовит оригинальную акцию ко дню смерти путина. ФОТО
- Довбик может переехать в Серию А
- Украинская находчивость! Остатки российских бомб всегда можно использовать в качестве мангала. ФОТО
- Популярный музыкант Эд Ширан выпустил клип, который был снят в Киеве. ВИДЕО