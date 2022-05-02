Покинул с концами. Не сыгравший за Черноморец 21-летний хавбек перешел в бельгийский клуб

21-летний полузащитник Хорхе Эрнандес зимой перешел в "Черноморец" на полноценной основе. Но дебютировать за южный коллектив не сумел.

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Сегодня американец официально стал игроком бельгийского клуба "Мехелен". Контракт с ним подписан на два года, также прописана опция продления еще на один сезон.

???????????? Tester Jorge Hernandez tekende vandaag een contract voor 2 seizoenen met optie ????❤️



Meer info vind je op onze website ???? https://t.co/3LfnfMbBfQ#trotsoponzekleuren #nomatterwhat — KV Mechelen (@kvmechelen) May 2, 2022

Отметим, что в "Мехелене" также играет украинец Марьян Швед.