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"Вообще эту нацию выкинуть". Защитник Ворсклы - об отстранении россии от еврокубков

Премьер-лига
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Пусть у себя играют

"Вообще эту нацию выкинуть". Защитник Ворсклы - об отстранении россии от еврокубков

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Капитан и защитник "Ворсклы" Владимир Чеснаков прокомментировал отстранение российских сборных и клубов от участия в еврокубках.

"Вообще эту нацию выкинуть. Пусть они у себя, на своей территории (у них большая территория) туристические маршруты прокладывают. Пусть они там себе играют в футбол, разные виды спорта.

Они будут там чемпионами мира по Европе или, наоборот, чемпионами Европы по миру. И пусть там процветают, в своей стороне", – сказал Чеснаков в интервью Футбол NEWS.

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В статье: Владимир Чеснаков Ворскла (Полтава) война с Россией
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Источник:
ТК Футбол

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