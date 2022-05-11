"Вообще эту нацию выкинуть". Защитник Ворсклы - об отстранении россии от еврокубков

Капитан и защитник "Ворсклы" Владимир Чеснаков прокомментировал отстранение российских сборных и клубов от участия в еврокубках.

"Вообще эту нацию выкинуть. Пусть они у себя, на своей территории (у них большая территория) туристические маршруты прокладывают. Пусть они там себе играют в футбол, разные виды спорта.

Они будут там чемпионами мира по Европе или, наоборот, чемпионами Европы по миру. И пусть там процветают, в своей стороне", – сказал Чеснаков в интервью Футбол NEWS.