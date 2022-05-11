Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Вообще эту нацию выкинуть". Защитник Ворсклы - об отстранении россии от еврокубков
Пусть у себя играют
Фото: ФК Ворскла
Капитан и защитник "Ворсклы" Владимир Чеснаков прокомментировал отстранение российских сборных и клубов от участия в еврокубках.
"Вообще эту нацию выкинуть. Пусть они у себя, на своей территории (у них большая территория) туристические маршруты прокладывают. Пусть они там себе играют в футбол, разные виды спорта.
Они будут там чемпионами мира по Европе или, наоборот, чемпионами Европы по миру. И пусть там процветают, в своей стороне", – сказал Чеснаков в интервью Футбол NEWS.
Популярное сейчас
- Боруссия М - Украина. Анонс и прогноз товарищеского матча на 11 мая 2022
- Украина получила от США первый вертолет Ми-17
- Зеленский: Хорошие новости из Харьковской области. ВСУ постепенно оттесняют оккупантов от Харькова
- "Ставрополье" уничтожено - результаты работы воинов 81 ОАМБр. ФОТО
- На бухло деньги есть. Украинская модель Playboy рассказала, как Милевский требовал бесплатный суп
- Зеленский оригинально отметил всемирный день Звездных войн. ФОТО