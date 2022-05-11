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Капитан Ворсклы: Украинский футбол будет ещё сильнее, чем был до войны
Владимир Чеснаков - о будущем украинского футбола
Фото: ФК Ворскла
Капитан и защитник "Ворсклы" Владимир Чеснаков высказал своё мнение о будущем украинского футбола после войны против россии.
"Эта война ослабила украинский футбол. Легионеры уезжают и, скорее всего, они уже не приедут к нам в ближайшее время. Но ладно с легионерами – это появились шансы для наших украинских футболистов. Беда в том, что мы можем недосчитаться команд, и уровень футбола в Украине снизится достаточно ощутимо, скажем так.Читайте такжеИгрок Ворсклы Якубу перешел в аренду в Луго
Но, опять-таки, мы уже проходили этот период в 2014 году. Все равно, я считаю, что и футбол будет еще сильнее у нас, и вообще страна у нас будет еще сильнее, красивее и человечнее, чем она была до этого", – сказал Чеснаков.
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