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Луческу: Мы сыграем еврокубковые матчи в Польше, если не сможем провести игры в Киеве
Главный тренер киевлян уверен, что и Динамо, и Шахтеру найдется место на польских стадионах
Фото: Динамо Киев
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу заявил, что "Динамо" может сыграть еврокубковые матчи следующего сезона в Польше:
"Сразу же после товарищеского матча с "Легией" я сказал президенту Суркису, что было бы неплохо сыграть наши европейские матчи здесь, в Польше.
Польша – это отличное место для таких игр, потому что тут невероятная атмосфера и много украинцев. Конечно же, лучше всего было бы провести матчи в Киеве, но если это представится невозможным, то мы сыграем в Польше. Уверен, многие украинские фанаты будут рады прийти на такие матчи, и мы почувствуем себя как дома. Это будет очень важно для нас, для Украины.
Где конкретно мы сыграем? Польша – это достаточно большая страна, у тут много отличных стадионов, и возможно спокойно разместить и нас, и "Шахтер".
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