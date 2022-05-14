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Луческу: Мы сыграем еврокубковые матчи в Польше, если не сможем провести игры в Киеве

Премьер-лига
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Главный тренер киевлян уверен, что и Динамо, и Шахтеру найдется место на польских стадионах

Луческу: Мы сыграем еврокубковые матчи в Польше, если не сможем провести игры в Киеве

Фото: Динамо Киев

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу заявил, что "Динамо" может сыграть еврокубковые матчи следующего сезона в Польше:

"Сразу же после товарищеского матча с "Легией" я сказал президенту Суркису, что было бы неплохо сыграть наши европейские матчи здесь, в Польше.

Польша – это отличное место для таких игр, потому что тут невероятная атмосфера и много украинцев. Конечно же, лучше всего было бы провести матчи в Киеве, но если это представится невозможным, то мы сыграем в Польше. Уверен, многие украинские фанаты будут рады прийти на такие матчи, и мы почувствуем себя как дома. Это будет очень важно для нас, для Украины.

Где конкретно мы сыграем? Польша – это достаточно большая страна, у тут много отличных стадионов, и возможно спокойно разместить и нас, и "Шахтер".

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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