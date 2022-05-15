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Йовичевич: Часть чемпионата сыграть за границей? Вижу в этом только плюс
Тренер говорит, что футбол очень-очень нужен народу, гражданам
Фото: СК Днепр-1
Главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич рассказал, какие варианты продолжения УПЛ он видит.
"Это специфические условия. В Хорватии также была война с 1991 по 1995 год. Но футбол не останавливался. Футбол очень-очень нужен народу, гражданам. Он дает эмоции. В некоторые моменты забываешь о трудностях и проблемах.
Люди, которые воюют - это и болельщики клубов. И "Шахтера", и "Динамо", и "Днепра-1". Они бьются за клуб, за страну. Это связано между собой.
Играть чемпионат заграницей? Я вижу это как один из вариантов. Потому что все условия сможем сделать. Плюс те клубы, которые играют в еврокубках, принесут гарантированные деньги от УЕФА. И определенный процент из этих денег можем дать другим клубам Украины. Например, оплатить отель, поля, автобусы, проживание. Мы солидарны в этом моменте.
Вижу только плюс в том, чтобы часть чемпионата сыграли заграницей. А потом посмотрим, какая будет политическая ситуация. Все узко связано с политикой", - сказал Йовичевич.
Напомним, что чемпионаты 2021/22 в Украине не были доиграны после того, как россия 24 февраля начала полномасштабное вторжение в нашу страну.
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