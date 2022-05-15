Йовичевич: Часть чемпионата сыграть за границей? Вижу в этом только плюс

Главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич рассказал, какие варианты продолжения УПЛ он видит.

"Это специфические условия. В Хорватии также была война с 1991 по 1995 год. Но футбол не останавливался. Футбол очень-очень нужен народу, гражданам. Он дает эмоции. В некоторые моменты забываешь о трудностях и проблемах.

Люди, которые воюют - это и болельщики клубов. И "Шахтера", и "Динамо", и "Днепра-1". Они бьются за клуб, за страну. Это связано между собой.

Играть чемпионат заграницей? Я вижу это как один из вариантов. Потому что все условия сможем сделать. Плюс те клубы, которые играют в еврокубках, принесут гарантированные деньги от УЕФА. И определенный процент из этих денег можем дать другим клубам Украины. Например, оплатить отель, поля, автобусы, проживание. Мы солидарны в этом моменте.

Вижу только плюс в том, чтобы часть чемпионата сыграли заграницей. А потом посмотрим, какая будет политическая ситуация. Все узко связано с политикой", - сказал Йовичевич.