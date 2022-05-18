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"Нужно взять паузу и дождаться победы". Вице-президент Мариуполя - о будущем клуба
Увы, такова реальность
Фото: ФК Мариуполь
Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин прокомментировал слова Остапа Маркевича о приостановке деятельности клуба и пропуске следующего сезона.
"По-моему, для нашего клуба это единственная приемлемая схема (пропуск сезона). Сейчас у нас нет доступа к своей инфраструктуре, нам негде тренироваться, у нас приостановлены все коммерческие отношения со всеми партнерами, потому что продолжает действовать военное положение.
Нам нужно взять паузу, дождаться победы, отстроить инфраструктуру и возвратиться еще сильнее", - заявил Санин.
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