"Нужно взять паузу и дождаться победы". Вице-президент Мариуполя - о будущем клуба

Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин прокомментировал слова Остапа Маркевича о приостановке деятельности клуба и пропуске следующего сезона.

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"По-моему, для нашего клуба это единственная приемлемая схема (пропуск сезона). Сейчас у нас нет доступа к своей инфраструктуре, нам негде тренироваться, у нас приостановлены все коммерческие отношения со всеми партнерами, потому что продолжает действовать военное положение.

Нам нужно взять паузу, дождаться победы, отстроить инфраструктуру и возвратиться еще сильнее", - заявил Санин.