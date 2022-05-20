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Хавбек Зари прокомментировал возможный переход Скрипника в другой клуб

Премьер-лига
(1 голосов)

Егор Назарина - о слухах касаемо главного тренера луганчан

Хавбек Зари прокомментировал возможный переход Скрипника в другой клуб

zarya-lugansk.com

Новина українською

Полузащитник луганской "Зари" Егор Назарина прокомментировал возможную смену прописки главного тренера команды Виктора Скрипника. Напомним, ранее сообщалось, что специалист может возглавить "Погонь" из Польши.

"Лично я с Виктором Анатольевичем не разговаривал. Я думаю, у него сейчас тоже заботы совсем другие. Я прочитал тоже в новостях эту информацию, что Виктор Анатольевич может возглавить "Погонь".

Единственное, что я знаю: мы с этой командой играли на сборах. Неплохая команда. Я заходил, смотрел турнирную таблицу Польши – они сейчас борются за чемпионство. Поэтому, моё мнение, что это неплохой вариант", – сказал Назарина в комментарии Футбол NEWS.

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В статье: Погонь Егор Назарина
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Источник:
ТК Футбол

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