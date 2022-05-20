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Хавбек Зари прокомментировал возможный переход Скрипника в другой клуб
Егор Назарина - о слухах касаемо главного тренера луганчан
zarya-lugansk.com
Полузащитник луганской "Зари" Егор Назарина прокомментировал возможную смену прописки главного тренера команды Виктора Скрипника. Напомним, ранее сообщалось, что специалист может возглавить "Погонь" из Польши.
"Лично я с Виктором Анатольевичем не разговаривал. Я думаю, у него сейчас тоже заботы совсем другие. Я прочитал тоже в новостях эту информацию, что Виктор Анатольевич может возглавить "Погонь".
Единственное, что я знаю: мы с этой командой играли на сборах. Неплохая команда. Я заходил, смотрел турнирную таблицу Польши – они сейчас борются за чемпионство. Поэтому, моё мнение, что это неплохой вариант", – сказал Назарина в комментарии Футбол NEWS.
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