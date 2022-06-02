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Александрия объявила о расставании с двумя футболистами

Премьер-лига
(1 голосов)

Также команду покинули и молодые игроки

Александрия объявила о расставании с двумя футболистами

Фото: ФК Александрия

Новина українською

24-летний защитник Тимур Стецков и 23-летний нападающий Денис Устименко покидают "Александрию", сообщает пресс-служба украинского клуба.

"Горожане" не стали продлевать контракты с футболистами, которые закончились летом.

Стецков присоединился к "Александрии" в 2016 году, но из-за высокой конкуренции был отправлен в команду U-19. За основной состав "горожан" дебютировал в матче с одесским "Черноморцем" 4 ноября 2017 года. За команду провел 53 официальных матча, в которых забил 2 мяча.

Устименко в составе основной команде дебютировал 27 октября 2018 в матче против луганской "Зари". Всего провел 44 официальных матча, в которых забил 4 гола.

Также пресс-служба "Александрии" сообщает, что команду покинули молодые игроки: Никита Каверин, Владислав Сацевич, Денис Пидручный и Валерий Самар.

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В статье: ФК Александрия Денис Устименко Тимур Стецьков
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Источник:
ФК Александрия

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
02.06.2022 в 10:55
Авагимяна в ЧО
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