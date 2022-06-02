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Александрия объявила о расставании с двумя футболистами
Также команду покинули и молодые игроки
Фото: ФК Александрия
24-летний защитник Тимур Стецков и 23-летний нападающий Денис Устименко покидают "Александрию", сообщает пресс-служба украинского клуба.
"Горожане" не стали продлевать контракты с футболистами, которые закончились летом.
Стецков присоединился к "Александрии" в 2016 году, но из-за высокой конкуренции был отправлен в команду U-19. За основной состав "горожан" дебютировал в матче с одесским "Черноморцем" 4 ноября 2017 года. За команду провел 53 официальных матча, в которых забил 2 мяча.
Устименко в составе основной команде дебютировал 27 октября 2018 в матче против луганской "Зари". Всего провел 44 официальных матча, в которых забил 4 гола.
Также пресс-служба "Александрии" сообщает, что команду покинули молодые игроки: Никита Каверин, Владислав Сацевич, Денис Пидручный и Валерий Самар.
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