  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла официально объявила, что не будет продлевать контракт с Максимовым
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла официально объявила, что не будет продлевать контракт с Максимовым

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Юрий Вильевич покидает Полтаву

Ворскла официально объявила, что не будет продлевать контракт с Максимовым

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

На официальном сайте "Ворсклы" появилась информация, что клуб не будет продолжать сотрудничество с Юрием Максимовым.

Несколько дней назад стало известно, что контракт наставника с полтавчанами завершился. Сегодня окончательно стало известно, что стороны его не будут продолжать.

Читайте такжеМаксимов: О своей отставке из Ворсклы узнал от соседа по даче

Событие прокомментировал вице-президент клуба Олег Лысак.

"Мы прекрасно помним, при каких сложных турнирных обстоятельствах Юрий Вильевич возглавил команду. Очень ценим его человеческие и профессиональные качества. Благодарны за неоценимый, переданный команде опыт, который обязательно пригодится нам в дальнейшем", - заявил Лысак.

Максимов работал в "Ворскле" с ноября 2019 года. В первом неполном сезоне он поднял коллектив со дна таблицы, в следующем вывел в еврокубки. В последней кампании полтавчане заняли пятое место.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Ворскла

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Litb@rski (Кёльн)
03.06.2022 в 19:36
Жаль....
Ответить
0
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
03.06.2022 в 19:19
Ворскла официально объявила, через соседа по даче, что не будет продлевать контракт с Максимовым
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде