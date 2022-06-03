Ворскла официально объявила, что не будет продлевать контракт с Максимовым

На официальном сайте "Ворсклы" появилась информация, что клуб не будет продолжать сотрудничество с Юрием Максимовым.

Несколько дней назад стало известно, что контракт наставника с полтавчанами завершился. Сегодня окончательно стало известно, что стороны его не будут продолжать.

Читайте также Максимов: О своей отставке из Ворсклы узнал от соседа по даче

Событие прокомментировал вице-президент клуба Олег Лысак.

"Мы прекрасно помним, при каких сложных турнирных обстоятельствах Юрий Вильевич возглавил команду. Очень ценим его человеческие и профессиональные качества. Благодарны за неоценимый, переданный команде опыт, который обязательно пригодится нам в дальнейшем", - заявил Лысак.

Максимов работал в "Ворскле" с ноября 2019 года. В первом неполном сезоне он поднял коллектив со дна таблицы, в следующем вывел в еврокубки. В последней кампании полтавчане заняли пятое место.