Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ворскла официально объявила, что не будет продлевать контракт с Максимовым
Юрий Вильевич покидает Полтаву
фото - Олександр Приходько
На официальном сайте "Ворсклы" появилась информация, что клуб не будет продолжать сотрудничество с Юрием Максимовым.
Несколько дней назад стало известно, что контракт наставника с полтавчанами завершился. Сегодня окончательно стало известно, что стороны его не будут продолжать.
Событие прокомментировал вице-президент клуба Олег Лысак.
"Мы прекрасно помним, при каких сложных турнирных обстоятельствах Юрий Вильевич возглавил команду. Очень ценим его человеческие и профессиональные качества. Благодарны за неоценимый, переданный команде опыт, который обязательно пригодится нам в дальнейшем", - заявил Лысак.
Максимов работал в "Ворскле" с ноября 2019 года. В первом неполном сезоне он поднял коллектив со дна таблицы, в следующем вывел в еврокубки. В последней кампании полтавчане заняли пятое место.
Популярное сейчас
- Тренер Милана сдержал своё необычное обещание после завоевания Скудетто
- Сегодня отмечают День рождения сразу два экс-форварда киевского Динамо
- медведев: москва ударит по центрам принятия решений, если Киев использует вооружение США против рф
- Нужно забивать. Итальянский клуб определится с трансфером Довбика после игры с Шотландией
- Как украинские военные праздновали гол Ярмоленко на боевой позиции под Харьковом. ВИДЕО
- Звездный развод: Пике изменил Шакире и переехал на холостяцкую квартиру