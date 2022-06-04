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Максимов: Футболистам – благодарность и низкий поклон. Буду болеть за Ворсклу дальше

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер попрощался с командой

Максимов: Футболистам – благодарность и низкий поклон. Буду болеть за Ворсклу дальше

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Наставник полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал решение руководства клуба прекратить сотрудничество с ним:

"Когда я принял команду, которая шла на последнем месте, то первое, что сказал, ниже нам падать некуда. Подняли ребят в психологическом плане, а дальше решили задачу-минимум. О наших дальнейших успехах в работе с командой вы все знаете. Были достижения. , были просчеты – все как всегда в футболе.

В "Ворскле" созданы отличные условия для тренировки и развития. Хочу поблагодарить руководство клуба за соблюдение условий контракта. Футболистам – отдельное спасибо и низкий поклон. Бесспорно, буду болеть за "Ворсклу" и в дальнейшем", - сказал Максимов.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов
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Источник:
Сайт ФК "Ворскла"

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