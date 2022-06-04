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Русол: Я бы не сказал, что Довбик близок к переходу. Ситуация далека от подписания контракта

Премьер-лига
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В клубе не торопят события

Русол: Я бы не сказал, что Довбик близок к переходу. Ситуация далека от подписания контракта

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Исполнительный директор "Днепра-1" Андрей Русол дал комментарий относительно возможного трансфера нападающего Артема Довбика в "Торино":

– Я бы не сказал, что Довбик близок к переходу. Есть интерес со стороны клубов, в том числе и от "Торино". Но ситуация пока далека до подписания контракта. Опять же, все футболисты ждут понимания по поводу следующего чемпионата. Тогда уже будем общаться с игроками, с легионерами, кто останется с нами, кто покинет команду.

– 15 миллионов евро – цифра близкая к истине?

– Процесс не дошел до обсуждения конкретных цифр. Пока не ставятся задачи, которые мы должны каким-то образом обезопасить себя, продавая футболистов. Но да, его потенциальный трансфер может принести в казну достаточно приличную сумму, – отметил Русол.

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В статье: Торино (Турин) Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
Футбол 1/2/3

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