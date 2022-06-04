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Русол: Я бы не сказал, что Довбик близок к переходу. Ситуация далека от подписания контракта
В клубе не торопят события
Фото: СК Днепр-1
Исполнительный директор "Днепра-1" Андрей Русол дал комментарий относительно возможного трансфера нападающего Артема Довбика в "Торино":
– Я бы не сказал, что Довбик близок к переходу. Есть интерес со стороны клубов, в том числе и от "Торино". Но ситуация пока далека до подписания контракта. Опять же, все футболисты ждут понимания по поводу следующего чемпионата. Тогда уже будем общаться с игроками, с легионерами, кто останется с нами, кто покинет команду.
– 15 миллионов евро – цифра близкая к истине?
– Процесс не дошел до обсуждения конкретных цифр. Пока не ставятся задачи, которые мы должны каким-то образом обезопасить себя, продавая футболистов. Но да, его потенциальный трансфер может принести в казну достаточно приличную сумму, – отметил Русол.
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