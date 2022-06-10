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Игроки и болельщики Десны собрали более миллиона гривен на нужды ВСУ

Премьер-лига
(1 голосов)

Каждый старается помочь, чем может

Игроки и болельщики Десны собрали более миллиона гривен на нужды ВСУ

Фото: ФК Десна

Новина українською

Волонтерский центр черниговской "Десны" сообщил об успешном сборе более миллиона гривен для нужд Вооруженных сил Украины.

В частности, болельщики черниговского клуба ежедневно доставляли необходимые вещи на передовую.

Среди бывших игроков "Десны", помогающих армии: Егор Картушов, Андрей Домбровский, Евгений Селин, Артем и Денис Фаворовы, Александр Филиппов, Евгений Паст и Владислав Калитвинцев.

Напомним, что "Десна" не сможет принять участие в следующем розыгрыше чемпионата Украины из-за разрушенной российской армией клубной инфраструктуры.

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В статье: Десна (Чернигов) война с Россией
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Источник:
chesport.cn.ua

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