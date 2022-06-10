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Игроки и болельщики Десны собрали более миллиона гривен на нужды ВСУ
Каждый старается помочь, чем может
Фото: ФК Десна
Волонтерский центр черниговской "Десны" сообщил об успешном сборе более миллиона гривен для нужд Вооруженных сил Украины.
В частности, болельщики черниговского клуба ежедневно доставляли необходимые вещи на передовую.
Среди бывших игроков "Десны", помогающих армии: Егор Картушов, Андрей Домбровский, Евгений Селин, Артем и Денис Фаворовы, Александр Филиппов, Евгений Паст и Владислав Калитвинцев.
Напомним, что "Десна" не сможет принять участие в следующем розыгрыше чемпионата Украины из-за разрушенной российской армией клубной инфраструктуры.
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