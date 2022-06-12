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Клуб Реброва предложил Шахтеру солидную сумму за бразильского вингера

Премьер-лига
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Игрок имеет возможность сыграть в чемпионате ОАЭ

Клуб Реброва предложил Шахтеру солидную сумму за бразильского вингера

Фото: ФК Шахтер Донецк

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"Аль-Айн" из ОАЭ, который тренирует Сергей Ребров, обратился к "Шахтеру" с официальным предложением по трансферу вингера Педриньо.

По информации источника, команда готова заплатить за 24-летнего футболиста почти такую ​​же сумму, которую "горняки" прошлым летом потратили на его переход из "Бенфики". Точная цифра при этом не указывается, но тогда подписание бразильца обошлось в 18 миллионов евро.

Зарплата Педриньо в "Аль-Айне" может составить 7 миллионов евро. Ему будет предложен контракт на три года. Также в сделку может быть включена опция обратного выкупа игрока после двух проведенных сезонов в чемпионате ОАЭ.

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В статье: Шахтер (Донецк) Аль-Айн (ОАЭ) Педриньо
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Источник:
Goal.com

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