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Клуб Реброва предложил Шахтеру солидную сумму за бразильского вингера
Игрок имеет возможность сыграть в чемпионате ОАЭ
Фото: ФК Шахтер Донецк
"Аль-Айн" из ОАЭ, который тренирует Сергей Ребров, обратился к "Шахтеру" с официальным предложением по трансферу вингера Педриньо.
По информации источника, команда готова заплатить за 24-летнего футболиста почти такую же сумму, которую "горняки" прошлым летом потратили на его переход из "Бенфики". Точная цифра при этом не указывается, но тогда подписание бразильца обошлось в 18 миллионов евро.
Зарплата Педриньо в "Аль-Айне" может составить 7 миллионов евро. Ему будет предложен контракт на три года. Также в сделку может быть включена опция обратного выкупа игрока после двух проведенных сезонов в чемпионате ОАЭ.
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