Вингер Динамо: Все мысли о войне, судьбе страны. Трудно переключаться

11 украинских футболистов киевского "Динамо" собрались вместе, дабы пройти плановый медосмотр перед начало летних сборов. Денис Антюх дал интервью клубной пресс-службе.

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"Мы с женой и ребенком вернулись в Украину. Были все это время вместе с родителями в Ахтырке. С родителями все хорошо. Но ситуация тяжелая – каждый день обстреливают пограничные территории. Город полностью разрушен после бомбардировок. В то время, как мы там были, было более-менее спокойно.

Родители никуда не хотели переезжать, люди их возраста никуда не хотят уезжать из своих домов. Они говорят, что это их дом, поэтому почему они должны куда-то ехать.

Сегодня вечером тренировки. Завтра медосмотр у второй группы и будет уже две тренировки.

"Фенербахче"? Очень хорошая команда, помню, как мы с ними играли товарищеский матч прошлым летом. В Турции сильный чемпионат, все команды хорошего уровня.

Новый сезон УПЛ? Этим занимаются соответствующие органы, Ассоциация футбола, это их дело. Они должны решить, как будет лучше для всех. Все мысли о войне, судьбе страны. Трудно переключаться. Мы делаем то, что умеем – играем в футбол, помогаем армии.

Пока будем готовиться в Киеве, а потом тренерский штаб должен объявить, что и как. Товарищеские матчи будут, уже объявили о двух матчах в Швейцарии", - заявил Антюх.