  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вингер Динамо: Все мысли о войне, судьбе страны. Трудно переключаться
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вингер Динамо: Все мысли о войне, судьбе страны. Трудно переключаться

Премьер-лига
(1 голосов)

Сегодня киевляне собрались на медосмотр

Вингер Динамо: Все мысли о войне, судьбе страны. Трудно переключаться

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

11 украинских футболистов киевского "Динамо" собрались вместе, дабы пройти плановый медосмотр перед начало летних сборов. Денис Антюх дал интервью клубной пресс-службе.

Читайте такжеДинамо вернулось в Киев и прошло плановое медобследование

"Мы с женой и ребенком вернулись в Украину. Были все это время вместе с родителями в Ахтырке. С родителями все хорошо. Но ситуация тяжелая – каждый день обстреливают пограничные территории. Город полностью разрушен после бомбардировок. В то время, как мы там были, было более-менее спокойно.

Родители никуда не хотели переезжать, люди их возраста никуда не хотят уезжать из своих домов. Они говорят, что это их дом, поэтому почему они должны куда-то ехать.

Сегодня вечером тренировки. Завтра медосмотр у второй группы и будет уже две тренировки.

"Фенербахче"? Очень хорошая команда, помню, как мы с ними играли товарищеский матч прошлым летом. В Турции сильный чемпионат, все команды хорошего уровня.

Новый сезон УПЛ? Этим занимаются соответствующие органы, Ассоциация футбола, это их дело. Они должны решить, как будет лучше для всех. Все мысли о войне, судьбе страны. Трудно переключаться. Мы делаем то, что умеем – играем в футбол, помогаем армии.

Пока будем готовиться в Киеве, а потом тренерский штаб должен объявить, что и как. Товарищеские матчи будут, уже объявили о двух матчах в Швейцарии", - заявил Антюх.

Ранее сообщалось, что в июле киевляне сыграют против "Ивердон-Спорт" и "Лозанны".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Денис Антюх
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде