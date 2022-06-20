Рух расстался с капитаном команды

Львовский "Рух" прекратил сотрудничество с капитаном команды Ярославом Мартынюком. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

У 33-летнего полузащитника закончился контракт, и стороны решили не продлевать его.

Мартынюк присоединился к "Руху" в 2019 году. С тех пор в составе желто-черных он наиграл 59 матчей, в которых забил два мяча и выполнил одну результативную передачу.

Ранее футболист выступал также за "Карпаты", "Арсенал" (Киев), "Солигорск", узбекистанский "АГМК" и кипрский "Эрмис Арадиппу".

Добавим, что в июне "Рух" расстался с нападающим Даниилом Кондраковым. Он забил 24 гола в 73 поединках за львовский коллектив.