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Рух расстался с капитаном команды

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист выступал за клуб на протяжении три года

Рух расстался с капитаном команды

Фото: ФК Рух

Новина українською

Львовский "Рух" прекратил сотрудничество с капитаном команды Ярославом Мартынюком. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

У 33-летнего полузащитника закончился контракт, и стороны решили не продлевать его.

Мартынюк присоединился к "Руху" в 2019 году. С тех пор в составе желто-черных он наиграл 59 матчей, в которых забил два мяча и выполнил одну результативную передачу.

Ранее футболист выступал также за "Карпаты", "Арсенал" (Киев), "Солигорск", узбекистанский "АГМК" и кипрский "Эрмис Арадиппу".

Добавим, что в июне "Рух" расстался с нападающим Даниилом Кондраковым. Он забил 24 гола в 73 поединках за львовский коллектив.

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В статье: Ярослав Мартынюк Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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