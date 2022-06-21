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Толчок в развитии. Вице-президент Кривбасса - о проведении УПЛ в Украине

Премьер-лига
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Толчок в развитии. Вице-президент Кривбасса - о проведении УПЛ в Украине

Фото - ФК Кривбасс

UA-Футбол
Новина українською

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин уверен, что следующий сезон УПЛ нужно проводить в Украине.

"По экономике я даже объясню пример, который будет очень близок для того же телеканала Футбол, который был транслятором чемпионатов Украины. Многие работали над созданием контента, над тем, чтобы показать, но сейчас, если играть в другой стране, то и транслировать будет другая страна. То есть, мы оставляем телеканал Футбол, людей, работников без зарплаты — мы оставляем Украину без налогов.

Банально, мы берем проживание, питание: мы тратим эти деньги за границей — они не идут к нам. Мы не стимулируем бизнес в Украине, мы не даем ему развитие, чтобы они тоже зарабатывали, платили налоги. И это то, что будет давать толчок в развитии нашей стране и в экономическом плане", - сказал Гагарин.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
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