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Толчок в развитии. Вице-президент Кривбасса - о проведении УПЛ в Украине
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Фото - ФК Кривбасс
Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин уверен, что следующий сезон УПЛ нужно проводить в Украине.
"По экономике я даже объясню пример, который будет очень близок для того же телеканала Футбол, который был транслятором чемпионатов Украины. Многие работали над созданием контента, над тем, чтобы показать, но сейчас, если играть в другой стране, то и транслировать будет другая страна. То есть, мы оставляем телеканал Футбол, людей, работников без зарплаты — мы оставляем Украину без налогов.
Банально, мы берем проживание, питание: мы тратим эти деньги за границей — они не идут к нам. Мы не стимулируем бизнес в Украине, мы не даем ему развитие, чтобы они тоже зарабатывали, платили налоги. И это то, что будет давать толчок в развитии нашей стране и в экономическом плане", - сказал Гагарин.
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