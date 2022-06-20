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Кривбасс обратился к клубам УПЛ с просьбой провести сезон в Украине

Первая лига
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У криворожского клуба определенная позиция

Кривбасс обратился к клубам УПЛ с просьбой провести сезон в Украине

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

"Кривбасс" выступил с заявлением к клубам УПЛ с просьбой провести чемпионат Украины 2022/23 на территории нашей страны.

"Просим вас поддержать вариант проведения чемпионата УПЛ сезона 2022/23 исключительно в Украине! Другого варианта, на наш взгляд, не существует ни с моральной точки зрения, ни с точки зрения спортивного принципа.

У ФК "Кривбасс" четкая проукраинскую позиция, и просто не понимает, как в то время, когда Вооруженные силы Украины героически защищают наши границы, когда волонтеры из разных уголков страны объединились и всячески им помогают, когда работники крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, несмотря ни на что, работают и поддерживают экономику страны, когда наши футболисты, тренеры, сотрудники и ультрас клуба воюют и гибнут за нашу свободу, мы можем покинуть их и Украину, а сами поехать играть чемпионат в любую другую страну. Как после этого мы будем смотреть им всем в глаза?

Мы понимаем, что клубы, которые будут представлять Украину в еврокубках, будут иметь очень сложную логистику. Но вместе с тем наш клуб будет тренироваться и жить в Кривом Роге, а все матчи проводить в Киеве или на Западе Украины. А это значит, что игра в Киеве или во Львове предусматривает преодоление от 800 до 1600 км еженедельно. Мы ни в коем случае не жалуемся, а просто констатируем факт" – говорится в сообщении клуба.

Полный текст можно прочесть на официальном сайте криворожского клуба.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбасс

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