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Шахтер передал продовольственный груз на нужды ВСУ

Премьер-лига
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Георгий Судаков участвовал в отгрузке

Шахтер передал продовольственный груз на нужды ВСУ

Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" направил груз с продовольственными товарами на нужды украинских защитников. Как сообщает пресс-служба "горняков", в состав груза вошли продукты питания и вода, а список утверждался с представителями ВСУ.

В отгрузке товаров участвовал и Георгий Судаков.

"Как и все украинцы, мы благодарны нашим воинам за их смелость и мужество, с которыми они отстаивают нашу землю, защищают Украину. ВСУ – это настоящие герои, на которых мы все равняемся. Знаю, что "Шахтер", работники клуба и все футболисты с первых дней войны помогают, как могут, – и армии, и мирным жителям. И будем делать все, что в наших силах, чтобы приблизить победу Украины!", - сказал Судаков.

Ранее источники сообщали город, где планирует базироваться "Шахтер" в следующем сезоне.

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В статье: Шахтер (Донецк) благотворительность война с Россией Георгий Судаков
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