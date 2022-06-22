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Шахтер передал продовольственный груз на нужды ВСУ
Георгий Судаков участвовал в отгрузке
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
Донецкий "Шахтер" направил груз с продовольственными товарами на нужды украинских защитников. Как сообщает пресс-служба "горняков", в состав груза вошли продукты питания и вода, а список утверждался с представителями ВСУ.
В отгрузке товаров участвовал и Георгий Судаков.
"Как и все украинцы, мы благодарны нашим воинам за их смелость и мужество, с которыми они отстаивают нашу землю, защищают Украину. ВСУ – это настоящие герои, на которых мы все равняемся. Знаю, что "Шахтер", работники клуба и все футболисты с первых дней войны помогают, как могут, – и армии, и мирным жителям. И будем делать все, что в наших силах, чтобы приблизить победу Украины!", - сказал Судаков.
Ранее источники сообщали город, где
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