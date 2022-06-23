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Клуб АПЛ готов заплатить за Довбика 12 миллионов евро

Премьер-лига
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Устроит ли "Днепр-1" такая сумма?

Клуб АПЛ готов заплатить за Довбика 12 миллионов евро

Фото: segodnya.ua

Новина українською

"Ноттингем Форест" по-прежнему заинтересован в приобретении форварда "Днепра-1" и сборной Украины Артема Довбика. Такую новость распространяет Nottingham Forest News.

Согласно последним данным источника, "лесники" готовы предложить за 25-летнего нападающего 12 миллионов евро. Отмечается, что стороны находится на стадии переговоров.

При этом у "Фореста" существует и альтернативный вариант - в лице экс-форварда "Ливерпуля" - Тайво Авоньи, ныне выступающего за "Унион".

Довбик в прошлом сезоне за "Днепр-1" сыграл 17 матчей, в которых забил 14 голов и оформил 4 результативные передачи. Ранее сообщалось, что игрок сборной Украины остаётся приоритетной целью итальянского "Торино".

Напомним, в сезоне-2021/22 "Ноттингем Форест" занял 4-е место в Чемпионшипе и получил право выступать в Английской Премьер-лиге.

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В статье: Артем Довбик СК Днепр-1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
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Источник:
Nottingham Forest News

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