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Клуб АПЛ готов заплатить за Довбика 12 миллионов евро
Устроит ли "Днепр-1" такая сумма?
Фото: segodnya.ua
"Ноттингем Форест" по-прежнему заинтересован в приобретении форварда "Днепра-1" и сборной Украины Артема Довбика. Такую новость распространяет Nottingham Forest News.
Согласно последним данным источника, "лесники" готовы предложить за 25-летнего нападающего 12 миллионов евро. Отмечается, что стороны находится на стадии переговоров.
При этом у "Фореста" существует и альтернативный вариант - в лице экс-форварда "Ливерпуля" - Тайво Авоньи, ныне выступающего за "Унион".
Довбик в прошлом сезоне за "Днепр-1" сыграл 17 матчей, в которых забил 14 голов и оформил 4 результативные передачи. Ранее сообщалось, что игрок сборной Украины остаётся приоритетной целью итальянского "Торино".
Напомним, в сезоне-2021/22 "Ноттингем Форест" занял 4-е место в Чемпионшипе и получил право выступать в Английской Премьер-лиге.
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