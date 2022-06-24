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"Занимаемся больше физически". Хавбек Ворсклы - о подготовке к сезону УПЛ

Премьер-лига
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Тренировочный процесс команды проходит хорошо

"Занимаемся больше физически". Хавбек Ворсклы - о подготовке к сезону УПЛ

Скриншот: ТК Футбол

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Полузащитник "Ворсклы" Артем Челядин рассказал, как команда готовится к предстоящему чемпионату Украины.

"Очень интересные тренировки, нам дают что-то новое и мы это изучаем. Устаем, но знаем, что это пойдет нам на пользу. Занимаемся больше физически, в тренажерном зале работаем на силу.

Когда мы подтягивали форму, то приходили и больше играли в футбол. А здесь и футбола много, и физической работы, и с тренажерами. Так что здесь все у нас сейчас", - сказал Челядин в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, что уже с 1 июля команду официально возглавит новый главный тренер Виктор Скрипник.

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В статье: Ворскла (Полтава) Артем Челядин
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Источник:
ТК Футбол

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