"Занимаемся больше физически". Хавбек Ворсклы - о подготовке к сезону УПЛ

Полузащитник "Ворсклы" Артем Челядин рассказал, как команда готовится к предстоящему чемпионату Украины.

"Очень интересные тренировки, нам дают что-то новое и мы это изучаем. Устаем, но знаем, что это пойдет нам на пользу. Занимаемся больше физически, в тренажерном зале работаем на силу.

Когда мы подтягивали форму, то приходили и больше играли в футбол. А здесь и футбола много, и физической работы, и с тренажерами. Так что здесь все у нас сейчас", - сказал Челядин в комментарии Футбол NEWS.