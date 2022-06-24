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Ворскла разгромила Горняк-Спорт в контрольном матче

Премьер-лига
(1 голосов)

Спарринг прошел в Полтаве

Ворскла разгромила Горняк-Спорт в контрольном матче

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Полтавская "Ворскла" начинает подготовку к старту нового чемпионата Украины.

В четверг, 23 июня, в Полтаве состоялся товарищеский матч между полтавчанами с представителем Первой лиги "Горняком-Спорт". Спарринг завершился разгромной победой "Ворсклы" со счетом 4:0, сообщает пресс-служба "зелено-белых".

В ворота перволиговой команды расписались - Артем Кулаковский (с пенальти), Вадим Бугай, Тарас Голобородько, и Денис Галата.

Напомним, в июне "Ворскла" объявила о прекращении сотрудничества с Юрием Максимовым. Новым главным тренером был назначен Виктор Скрипник. Экс-наставник "Зари" приступит к работе с 1 июля.

По итогам досрочно завершенного сезона в УПЛ "Ворскла" заняла 5-е место и представит Украину в Лиге конференций

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В статье: Ворскла (Полтава) Горняк-Спорт (Горишние Плавни)
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Источник:
ФК Ворскла

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