Ворскла разгромила Горняк-Спорт в контрольном матче

Полтавская "Ворскла" начинает подготовку к старту нового чемпионата Украины.

В четверг, 23 июня, в Полтаве состоялся товарищеский матч между полтавчанами с представителем Первой лиги "Горняком-Спорт". Спарринг завершился разгромной победой "Ворсклы" со счетом 4:0, сообщает пресс-служба "зелено-белых".

В ворота перволиговой команды расписались - Артем Кулаковский (с пенальти), Вадим Бугай, Тарас Голобородько, и Денис Галата.

Напомним, в июне "Ворскла" объявила о прекращении сотрудничества с Юрием Максимовым. Новым главным тренером был назначен Виктор Скрипник. Экс-наставник "Зари" приступит к работе с 1 июля.

По итогам досрочно завершенного сезона в УПЛ "Ворскла" заняла 5-е место и представит Украину в Лиге конференций