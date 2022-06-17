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Капитан и основной защитник. Ворскла продлила контракт с двумя исполнителями

Премьер-лига
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Идет подготовка к новому сезону

Капитан и основной защитник. Ворскла продлила контракт с двумя исполнителями

Фото: ФК Ворскла

UA-Футбол
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Полтавская "Ворскла" продлила контракт с двумя исполнителями. Об этом передает официальный сайт "зелено-белых".

С командой остаются два опытных защитника - Сергей Яворский и капитан Владимир Чеснаков. Оба продлили контракты на один год.

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Напомним, что летом в "Ворскле" сменится тренер. Команду возглавит Виктор Скрипник.

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В статье: Владимир Чеснаков Ворскла (Полтава) Сергей Яворский
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Источник:
ФК Ворскла

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