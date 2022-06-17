Капитан и основной защитник. Ворскла продлила контракт с двумя исполнителями

Полтавская "Ворскла" продлила контракт с двумя исполнителями. Об этом передает официальный сайт "зелено-белых".

С командой остаются два опытных защитника - Сергей Яворский и капитан Владимир Чеснаков. Оба продлили контракты на один год.

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