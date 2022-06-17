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Капитан и основной защитник. Ворскла продлила контракт с двумя исполнителями
Идет подготовка к новому сезону
Фото: ФК Ворскла
Полтавская "Ворскла" продлила контракт с двумя исполнителями. Об этом передает официальный сайт "зелено-белых".
С командой остаются два опытных защитника - Сергей Яворский и капитан Владимир Чеснаков. Оба продлили контракты на один год.
Напомним, что летом в "Ворскле" сменится тренер. Команду
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Источник:ФК Ворскла
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