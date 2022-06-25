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Надеин: Верес готов играть свои домашние матчи в Украине, но при необходимости можем выехать в Польшу

Премьер-лига
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Функционер рассказал о договоренностях

Надеин: Верес готов играть свои домашние матчи в Украине, но при необходимости можем выехать в Польшу

Фото: НК Верес

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин рассказал о том, почему клуб понимает решение других команд играть в Польше:

– Мы не то, что поддержали это. Когда была встреча клубов, мы выступили за то, чтобы играть в Украине. Но мы понимаем позицию клубов, играющих в еврокубках.

Чисто логистически, если будет принято решение, мы готовы приехать на выездной матч, если им будет позволено принимать в Польше свои матчи. Но мы украинский клуб и готовы играть свои домашние матчи в Украине.

– Почему вы на это пошли? 5 клубов выступают против. Я так понимаю, что невыгодно этим клубам ездить за границу, это их изматывает. Поехать в "Шахтер" или "Динамо" в Польшу. И так мало шансов набрать очки, а еще такую ​​дорогу сделать. Это не плюс для вас, но вы готовы пойти на такой шаг.

– А вы видели карту Украины? С Ровно до польской границы намного проще доехать, чем, например, в Александрию или Полтаву.

Во-вторых, мы смотрим объективно на вещи. Мы не хотим играть в какую-нибудь политическую игру. Если будет возможность, мы готовы это сделать. Мы понимаем, что "Динамо", "Шахтер", "Заря" и "Днпиро-1" дают баллы в таблицу коэффициентов.

Тем более, эти клубы задекларировали, что готовы поделиться своими призовыми, это также момент солидарности – мы это поддерживаем. В сегодняшних условиях каждая копейка для клуба важна. Тем более, мы клуб, который ставит целью самоокупаемость, поэтому мы идем на такой шаг, – сказал Надеин.

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В статье: Верес (Ровно) УПЛ Иван Надеин
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Источник:
KDK

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