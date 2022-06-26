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Верес Ровно объявил о подписании контракта с защитником Романом Гагуном

Премьер-лига
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Защитник пришел из львовского Руха свободным агентом

Верес Ровно объявил о подписании контракта с защитником Романом Гагуном

Фото: ФК "Рух"

UA-Футбол
Новина українською

Ровненский "Верес" объявил о подписании контракта с правым защитником Романом Гагуном. Прошлый сезон игрок провел в львовском "Рухе", отыграв семь матчей УПЛ и один – в Кубке Украины.

Гагун перешел в "Верес" на правах свободного агента, после истечения двухлетнего контракта с "Рухом", подписанного в начале сезона 2020/21. До того Роман два с половиной года провел в "Агробизнесе", отыграв за клуб 65 матчей, забив два гола и отдав 5 ассистов.

Контракт с ровненским клубом рассчитан на год – до лета 2023. Также в договор включено условие о возможности пересмотра условий контракта после окончания первого круга сезона 2022/23.

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В статье: Верес (Ровно) Рух (Львов) Роман Гагун
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