Еще год аренды. Форвард Днепра-1 остается в Польше

Форвард "Днепра-1" Марк Гуаль остается в "Ягеллонии".

По данным официального сайт днепрян, польский клуб продлил аренду нападающего еще на один год. Испанец перешел в "Ягеллонию" на правах аренды после начала военных действий в Украине.

26-летний Гуаль перешел в "Днепр-1" в январе 2022-го года, однако из-за войны за коллектив Йовичевича так и не сыграл. Его контракт с украинским клубом действителен до лета 2024-го года.

В составе "Ягеллонии" Марк отыграл шесть матчей и забил три гола.