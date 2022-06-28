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Еще год аренды. Форвард Днепра-1 остается в Польше

Премьер-лига
(1 голосов)

За днепрян он пока не играл

Еще год аренды. Форвард Днепра-1 остается в Польше

Фото: Sportowa Spółka Akcyjna Jagiellonia Białystok

UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Днепра-1" Марк Гуаль остается в "Ягеллонии".

По данным официального сайт днепрян, польский клуб продлил аренду нападающего еще на один год. Испанец перешел в "Ягеллонию" на правах аренды после начала военных действий в Украине.

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26-летний Гуаль перешел в "Днепр-1" в январе 2022-го года, однако из-за войны за коллектив Йовичевича так и не сыграл. Его контракт с украинским клубом действителен до лета 2024-го года.

В составе "Ягеллонии" Марк отыграл шесть матчей и забил три гола.

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В статье: СК Днепр-1 Ягеллония (Белосток) Марк Гуаль
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Источник:
СК Днепр-1

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