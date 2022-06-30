Тренер тренеров, но не взрослых игроков. Патрик ван Лиувен в Зарe - начало юношеского проекта?

Во вторник Патрик ван Лиувен был объявлен новым главным тренером "Зари". 52-летний специалист возвращается в Украину, где в 2006-2013 годах работал в структуре "Шахтера". Возвращается в неизвестность, окутывающую весь украинский футбол. Команда уже уехала на сборы, но ее состав не был опубликован, несмотря на обещания. Тем не менее, нидерландец решил рискнуть. Что можно ожидать от него?

Не мог отказаться

Прежде всего, нужно порадоваться приезду любого иностранца в Украину в такое время. Еще и из Западной Европы. Хотя сам Патрик не удивил. Ведь последние шесть лет он провел в стране, отлично знающей о войне и ракетных обстрелах. На вопросы европейских СМИ он отвечал, что все эти годы в Израиле чувствовал себя отлично и спал как младенец. Даже после увольнения из тель-авивского "Маккаби" в октябре он остался в стране до лета.

"Были периоды, когда часто звучали сирены, когда я видел и слыхал, как ракеты летают над головами. Но видел я и работу систем ПРО. А люди просто продолжают жить своей жизнью".

В сущности, он не скрывал, что хотел остаться работать главным тренером или спортивным директором в Израиле. Но им интересовались лишь середняки. Он очень много работал в академиях. Пять лет ее главой в том же "Маккаби". Но на взрослом уровне натренировал лишь 51 матч. Так что от предложения "Зари", еще и трехлетнего контракта, он не мог отказаться.

A aгент наставника Вадим Шаблий и не мог надеяться найти лучшую работу для своего клиента.

Курс на молодежь и дисциплину

"Маккаби" - клуб номер один в Израиле по трофеям и популярности. Местный "Реал", "Ювентус", "Бавария". Давление на него всегда огромно, пресса и болельщики висят на плечах. Неуверенная победа - неудача, ничья - провал. Там нужно быть дипломатом, лавировать между волнами, сохранять спокойствие, не срываться. В "Заре" все гораздо спокойнее, проще, более линейнo.

Возможно, здесь он также надеется применить свой главный скилл. Не секрет, что бюджет луганчан напрямую зависит от успехов в Еврокубках, более того - от выхода в групповой турнир. Такая игра слишком рискованна, и ее можно изменить воспитанием и продажей молодежи. Причем ясно, что в условиях войны воспитывать нужно будет прежде всего местную, украинскую. В "Маккаби" Патрик также воспитывал местную. Хотя и не только.

Во вторник состоялась, пожалуй, наибольшая сенсация в истории Чемпионатов Европы U-19. В финал турнира, переиграв Францию, пробилась сборная Израиля. Из 20-ти игроков в ее заявке восемь воспитывались у ван Лиувена. Также в тот же день "Маккаби" продал в бельгийский "Зульте-Варегем" 19-летнего танзанийского игрока из своей академии за 350 тысяч евро плюс 30 процентов от будущей продажи. И это также работа голландца.

Четыре года назад "Маккаби" попал под дамоклов меч Финансового Фейр-Плей, был вынужден существенно сократить трансферный бюджет и полагаться на академию. Тогда работа ван Лиувена была видна особенно четко. Чемпионат 2019/20 был выигран скелетом из воспитанников клуба, некоторыми из них - Дором Перецом, Йонатаном Коэном - вроде бы интересовалось и киевское "Динамо".

Ван Лиувен не просто семь лет работал в "Шахтере". А именно тогда, когда "Заря" активно сотрудничала с ним, набирала молодых игроков у него в аренду. Одной из главных задач Патрика тогда и была забота об арендованных. В частности, уже практически выброшенного Руслана Малиновского он вернул назад. Так что луганчане с голландцем давно знакомы.

Важнейшим своим принципом он считает жесткую дисциплину, и поступиться им не готов. Он также хочет держать руку на пульсе абсолютно всего в клубе, заставлять все его команды работать и играть по одним и тем же четким принципам. Он скрупулезно готовится тактически, готовит видео, статистику, привлекает аналитиков. А также психологов. Он написал цифровую книгу о построении Академии "Шахтера" с видео и диаграммами.

Он сам говорит, что тренирует не только игроков, но и детских и юношеских тренеров, и скаутов, и аналитиков.

Антипод Скрипника

Тем не менее, вопросов по назначению остается достаточно. Прежде всего, по стилю он чуть ли не противоположен Виктору Скрипнику. Ван Лиувен прежде всего желает поставить оборону, играть в жесткий футбол. Из первых 11-ти матчей постоянной каденции в "Маккаби" на внутренней арене он выиграл десять, причем шесть из них - со счетом 1:0.

Скрипник менял тактические схемы, ставил игроков на новые, непривычные для них позиции. Для ван Лиувена схема 4-3-3 священна. Причем на флангах атаки он и вовсе предпочитает устаревший вариант - справа вингер с сильной правой ногой, а слева - с левой. В центре атаки играет типичная "девятка", в центре поля и на флангах обороны прежде всего защищаются, а в атаку идут неохотно.

"Маккаби" ван Лиувена был предсказуемой командой с большими сложностями в позиционной атаке. Забивал часто ударами головой, побив 11-летний рекорд. Тренера критиковали за поздние и ошибочные замены. При этом, правда, команда отличалась выносливостью и мощно проводила концовки. Но и это в начале сезона 2021/22 растеряла. Скатившись к расстоянию одного очка над зоной вылета.

В целом после мощного начала каденции и возвращения в борьбу за чемпионский титул она совершенно растеряла темп. В чемпионском плей-офф выиграла лишь четыре матча из десяти, в начале нового сезона проиграла четыре из семи. К ней довольно быстро приспособились. Особенно же сложно ей было при матчах посреди недели. Еврокубков или местных Кубков. Перед ними были потеряны много очков.

Начались разговоры о конфликтах и с руководством, и с игроками. О замкнутости тренера, отсутствии коммуникации с подопечными. О "потере раздевалки". Впрочем, "потеря раздевалки" - любимое клише в Израиле, когда нужно очернить тренера и отмазать игроков.

Кубковый тренер

Ван Лиувен - пожалуй, кубковый тренер. В качестве временного летом 2020-го он уверенно взял Суперкубок Израиля. Летом 2021-го выиграл Кубок Израиля и вышел в групповой турнир Лиги Конференций. В самой группе осенью успел набрать семь очков в трех матчах, в частности - добыть наибольшую гостевую победу в истории клуба (5:0 над финским ХИКом). Между двумя поражениями в лиге, которые уволили его.

Думаю, украинские болельщики помнят и его храбрую игру против "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы сезона 2020/21. В обоих матчах (0:2 и 0:1) "Маккаби" нанес больше ударов по воротам, выглядел очень прилично и заслужил лучшие результаты.

Вместе с тем, с наибольшим бюджетом в лиге, при явном преимуществе в бюджете и опыте над "Сутьеской", "Шахтером" из Караганды, "Спартаком" из Трнавы, ХИКом, "Алашкертом" в "Маккаби" ожидали большего. Да, в лиге голландец может оправдаться потерей лидеров летом 2021-го и поздней и неудачной покупкой смены. Но ведь и в "Заре" в свете войны и желания продавать придется привыкать к постоянной потере лидеров, к текучке кадров.

В "Фейеноорде", где работал шесть лет в Академии, в "Шахтере", в "Кайрате", в "Маккаби" на юношеские команды тратили много. В последнем годовой бюджет Академии составлял 7-8 миллионов евро, что больше, чем бюджет 11-ти из 14-ти взрослых команд Суперлиги Израиля. Так что можно было перехватывать таланты у других. В "Заре" такого не будет. Не факт, что даже будет постоянное удобное место базирования.

В Израиле его считают жестким, даже высокомерным. Консерватором и диктатором. Он консервативен даже в распределении номеров игроков. Все как по старинке. Второй номер - правый защитник, третий и четвертый - центральные, седьмой - правый вингер и т.д. "Я люблю правила. У меня есть ясное видение пути, и все должны следовать ему. И в Восточной Европе это легче претворить в жизнь, поскольку там иной менталитет, больше иерархии".

Слишком высок или низок?

Ори Узан, экс-тренер в академии "Маккаби", считает: "Ван Лиувен - контроль-фрик. Очень жесткий. Он менеджер очень высокого уровня и способен многое сделать для юношей. Но я уверен, что он не тренер. Его стиль не для взрослой команды, его футбол банальный, устаревший". Вопрос в том, чего от него ожидает "Заря". Есть ли у нее ресурсы и желание вгрызться в юношеский проект? Будут ли прощать пробуксовку первой команды?

Его амбиции, планы, размах работы с юношами могут оказаться слишком большими для нынешней "Зари" и нынешней УПЛ, которые пытаются лишь выжить. С другой стороны, его уровень как главного тренера взрослой команды может оказаться слишком низким.

Фото - One.co.il, Sport5.co.il, Ynet.co.il