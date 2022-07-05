15-кратный чемпион Польши. Заря назвала имя первого соперника на сборах

Луганская "Заря" назвала имя первого соперника на летних сборах.

Как сообщает официальный сайт украинской команды, восьмого июля "Заря" сыграет против польской "Легии". Начало игры - в 19:00.

В прошлом сезоне "Легия" финишировала на десятом месте. В их составе выступает украинец Игорь Харатин, который ранее успел провести два с половиной года в составе луганчан.

Напомним, что летом "Зарю" принял новый тренер - Патрик ван Леувен.