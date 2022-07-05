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15-кратный чемпион Польши. Заря назвала имя первого соперника на сборах
И там играет украинец
Фото: ФК Заря
Луганская "Заря" назвала имя первого соперника на летних сборах.
Как сообщает официальный сайт украинской команды, восьмого июля "Заря" сыграет против польской "Легии". Начало игры - в 19:00.
В прошлом сезоне "Легия" финишировала на десятом месте. В их составе выступает украинец Игорь Харатин, который ранее успел провести два с половиной года в составе луганчан.
Напомним, что летом "Зарю" принял новый тренер - Патрик ван Леувен.
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Источник:ФК Заря
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