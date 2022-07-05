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15-кратный чемпион Польши. Заря назвала имя первого соперника на сборах

Премьер-лига
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И там играет украинец

15-кратный чемпион Польши. Заря назвала имя первого соперника на сборах

Фото: ФК Заря

UA-Футбол
Новина українською

Луганская "Заря" назвала имя первого соперника на летних сборах.

Как сообщает официальный сайт украинской команды, восьмого июля "Заря" сыграет против польской "Легии". Начало игры - в 19:00.

В прошлом сезоне "Легия" финишировала на десятом месте. В их составе выступает украинец Игорь Харатин, который ранее успел провести два с половиной года в составе луганчан.

Напомним, что летом "Зарю" принял новый тренер - Патрик ван Леувен.

Читайте такжеНовый тренер Зари: Команда играет не только красиво, но и на результат
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В статье: Заря (Луганск) Легия (Варшава)
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Источник:
ФК Заря

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