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Вернидуб собирает проверенные кадры. Кривбасс объявил о переходе опытного защитника

Премьер-лига
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Пять лет играл под руководством Юрия Николаевича в Заре

Вернидуб собирает проверенные кадры. Кривбасс объявил о переходе опытного защитника

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Криворожский "Кривбасс" в четверг, 7 июля, объявил о подписании контракта с очередным новичком. Им стал 31-летний защитник Евгений Опанасенко.

Опанасенко – воспитанник запорожского "Металлурга", за который он играл с 2006 по 2014 год, затем были сезон в "Черноморце", пять лет в составе "Зари" под руководством Юрия Вернидуба, турецкий "Коньяспор" и полтавская "Ворскла". Последним клубом Евгения был "Ингулец".

В общей сложности, в Премьер-лиге Опанасенко провел 199 матчей, в которых забил 9 голов. Евгений обычно играет на правом фланге обороны, но при необходимости может закрыть противоположный фланг и даже сыграть в центре защиты.

Ранее "Кривбасс" подписал Виталия Вернидуба и Дмитрия Хомченовского, с которыми новый главный тренер Юрий Вернидуб работал в "Заре". Также новичками криворожской команды стали вратарь Андрей Клищук, защитник Тимур Стецьков, полузащитники Андрей Понедельник и Тимур Кораблин, а также нападающий Денис Устименко.

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В статье: Евгений Опанасенко Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбас

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