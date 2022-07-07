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Опанасенко: Трансфер в Кривбасс? Позвонил Вернидуб, почти сразу ответил, что перейду

Премьер-лига
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Роль тренера в переговорах также важна

Опанасенко: Трансфер в Кривбасс? Позвонил Вернидуб, почти сразу ответил, что перейду

Фото: УПЛ

UA-Футбол
Новина українською

Защитник Евгений Опанасенко прокомментировал свой сегодняшний переход в "Кривбасс".

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"Позвонил Юрий Николаевич Вернидуб, спросил, не хочу ли перейти в "Кривбасс". Мы с ним работаем вместе уже продолжительное время. Потому почти сразу ответил, что перейду с удовольствием. Тем более, "Кривбасс" – очень амбициозный клуб, чем нет.

Была очень большая футбольная пауза, поэтому, признаюсь, пока нелегко набирать форму. Первые десять дней собрания были не очень тяжелыми, мы втягивались в процесс. Тренеры потихоньку будут наращивать нагрузку, чтобы к сезону мы подошли в отличной форме.

Прекрасно понимаем, чего тренер хочет от нас, чего ждет. Мы с радостью поделимся с другими игроками нашими знаниями, опытом. Уверен, все вместе сможем помочь "Кривбассу" выполнить задание на сезон.

Сейчас подбирается очень хорошая команда. Тем более, как я понимаю, будут новые игроки. Будем строить новую команду и сражаться за победу в каждом матче УПЛ. Желаю нашему клубу выступить как можно лучше и демонстрировать хорошую атакующую игру", - заявил Опанасенко.

Последним клубом в карьере Евгения был "Ингулец". С Вернидубом игрок пересекался в "Заре".

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В статье: Юрий Вернидуб Евгений Опанасенко Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбасс

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