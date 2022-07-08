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Уже забил в спарринге. Ворскла подтвердила трансфер бразильского форварда
И он уже знаком с УПЛ
Фото: Мария Шейк
Полтавская "Ворскла" подтвердила первый летний трансфер.
Клуб арендовал бразильского форварда Марлисона у "Фигейренсе". Срок действия аренды - один сезон. Отметим, что бразилец уже успел забить за полтавчан в контрольной игре против "Гурника".
Марлисон хорошо знаком с УПЛ. В прошлой кампании он играл за харьковский "Металлист 1925", став лучшим бомбардиром команды. На его счету пять голов в 15-ти играх.
Напомним, что 21-го и 27-го июля полтавский клуб встретится с "АИКом" в квалификации Лиги Конференций.
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