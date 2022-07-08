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Возвращается в Украину. Ворскла объявила о подписании 35-летнего Дениса Олейника

Премьер-лига
(1 голосов)

Весьма неожиданная сделка

Возвращается в Украину. Ворскла объявила о подписании 35-летнего Дениса Олейника

Фото: sjk.fi

UA-Футбол
Новина українською

Денис Олейник переходит в "Ворсклу". Об этом передает официальный сайт полтавчан.

35-летний вингер будет выступать за "Ворсклу" как минимум на протяжении следующего сезона. Такую формулировку дает пресс-служба "зелено-белых".

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Последним клубом в карьере Олейника был финский "СИК". Также он играл за "Динамо", "Арсенал", "Металлист", "Днепр", "Витесс" и "Дармштадт".

Ранее "Ворскла" объявила об аренде бразильского нападающего.

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В статье: Денис Олейник Ворскла (Полтава)
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Источник:
ФК Ворскла

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