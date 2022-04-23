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Олейник: Бывший игрок сборной Украины отписал мне на мои негативные посты против россии: "Что, договорились?"

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Зомбированный предатель

Олейник: Бывший игрок сборной Украины отписал мне на мои негативные посты против россии: "Что, договорились?"

Фото: sjk.fi

Новина українською

Украинский игрок финского СИК Денис Олейник прокомментировал войну россии против Украины:

“Они очень сильно зомбированы, у них телевидение - пропаганда. Я видел, что показывают по их телеканалам. Когда я на это смотрел, меня просто брала злость, не могу этого видеть. Я очень сильно зарубился в Инстаграме с Сергеем Пучковым. Это футболист, который играл у Павла Яковенко, был в “Динамо-2”.

В начале войны я выставлял посты по поводу агрессии россии. И он начал мне писать: “Что, договорились?”. Это человек, который семь лет у нас играл, зарабатывал деньги и защищал цвета национальной сборной Украины, играл за юношеские сборные. Если он мне такое пишет, о чем можно говорить вообще. Так это еще человек, который знает. А представьте людей, которые не знают, а просто сидят в телевизоре, смотрят и в это все верят.

В Финляндии очень сильно поддерживают нашу страну. Все восхищаются нашим Президентом, нашей армией, нашим смелым народом. Здесь очень сильно помогают, переживают за нашу страну и понимают, что мы защищаем свободу, нашу территорию, хотим быть независимыми и свободными. Нас очень уважают, молятся и переживают, чтобы все поскорее закончилось в нашу пользу. Сто процентов, что так и будет, это только дело времени”, - сказал Олейник.

Отметим, что Пучков в 1999–2004 гг. выступал в украинских клубах. Также он представлял молодежные и юношеские сборные Украины (U17, U19, U21). Сам Сергей является уроженцем Москвы.

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В статье: Денис Олейник Сергей Пучков СИК
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