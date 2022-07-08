Все не так плохо. Металлист объявил сразу о трех трансферах

Харьковский "Металлист" объявил о подписании сразу трех футболистов.

По данным официального сайта клуба, были подписаны Дмитрий Коркишко, Руслан Бабенко и Даниил Кныш. С первыми двумя сделка расчситана на год, с Даниилом - на два.

В последнее время появляется все больше слухов о больших переменах в "Металлисте". Вице-президент Евгений Красников и главный тренер Александр кучер могут отправиться в "Днепр-1".

Напомним, что новый сезон УПЛ стартует в конце августа.