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Все не так плохо. Металлист объявил сразу о трех трансферах
Харьковчане усиляются
Фото: ФК Металлист
Харьковский "Металлист" объявил о подписании сразу трех футболистов.
По данным официального сайта клуба, были подписаны Дмитрий Коркишко, Руслан Бабенко и Даниил Кныш. С первыми двумя сделка расчситана на год, с Даниилом - на два.
В последнее время появляется все больше слухов о больших переменах в "Металлисте". Вице-президент Евгений Красников и главный тренер Александр кучер могут отправиться в "Днепр-1".
Напомним, что новый сезон УПЛ стартует в конце августа.
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