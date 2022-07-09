Ворскла подписала бразильского защитника

Защитник Фелипе Родригес подписал контракт с полтавской "Ворсклой". Информация уже подтверждена пресс-службой полтавчан.

Контракт с 26-летним игроком подписан на два сезона. Футболист взял себе 95-й номер. По данным портала Transfermarkt, в Украину бразилец перебрался в качестве свободного агента, а его ориентировочная трансферная стоимость составляет 100 тыс. евро.

Последним клубом Фелипе был "Гремио Новоризонтино". Также он защищал цвета "Сантоса", "Оэсте", "Гуарани", "Диадеми" и "Вилы Нови", поэтому "Ворскла" будет для футболиста дебютным зарубежным опытом.