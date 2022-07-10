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Черноморец объявил о подписании еще трех новичков

Премьер-лига
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Три молодых исполнителя

Черноморец объявил о подписании еще трех новичков

Фото: ФК Чорноморець / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Одесский "Черноморец" объявил о подписании очередных новичков. По информации клубной пресс-службы, контракт с "моряками" подписали Максим Ермоленко, Илья Гаджук и Иван Литвиненко.

Информации по сделкам с игроками немного. В "Черноморце" лишь отметили, что вся тройка становится "одесситами на ближайшее время".

24-летний нападающий Ермоленко перебрался из перволигового "Краматорска". 19-летний полузащитник Гаджук до войны выступал в структуре "Динамо". 21-летний хавбек Литвиненко в первой части прошлого сезона защищал цвета "ВПК-Агро".

Напомним, что вместе с этими тремя новичками во время текущего межсезонья "Черноморец" подписал уже восемь игроков. Следить за всеми событиями на украинском трансферном рынке можно вместе с Таблицей трансферов на UA-Футбол.

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В статье: Черноморец (Одесса) Максим Ермоленко Иван Литвиненко Илья Гаджук
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