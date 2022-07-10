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Черноморец объявил о подписании еще трех новичков
Три молодых исполнителя
Фото: ФК Чорноморець / Автор невідомий
Одесский "Черноморец" объявил о подписании очередных новичков. По информации клубной пресс-службы, контракт с "моряками" подписали Максим Ермоленко, Илья Гаджук и Иван Литвиненко.
Информации по сделкам с игроками немного. В "Черноморце" лишь отметили, что вся тройка становится "одесситами на ближайшее время".
24-летний нападающий Ермоленко перебрался из перволигового "Краматорска". 19-летний полузащитник Гаджук до войны выступал в структуре "Динамо". 21-летний хавбек Литвиненко в первой части прошлого сезона защищал цвета "ВПК-Агро".
Напомним, что вместе с этими тремя новичками во время текущего межсезонья "Черноморец" подписал уже восемь игроков. Следить за всеми событиями на украинском трансферном рынке можно вместе с
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