Черноморец объявил о подписании еще трех новичков

Одесский "Черноморец" объявил о подписании очередных новичков. По информации клубной пресс-службы, контракт с "моряками" подписали Максим Ермоленко, Илья Гаджук и Иван Литвиненко.

Информации по сделкам с игроками немного. В "Черноморце" лишь отметили, что вся тройка становится "одесситами на ближайшее время".

24-летний нападающий Ермоленко перебрался из перволигового "Краматорска". 19-летний полузащитник Гаджук до войны выступал в структуре "Динамо". 21-летний хавбек Литвиненко в первой части прошлого сезона защищал цвета "ВПК-Агро".