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Сватали в Днепр-1. Один из легионеров Металлиста отправился в Саудовскую Аравию

Премьер-лига
(1 голосов)

И вряд ли его стоит ждать обратно

Сватали в Днепр-1. Один из легионеров Металлиста отправился в Саудовскую Аравию

Фото: ФК Металлист

UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Металлиста" Брайан Риаскос отправился в годовую аренду.

Новым клубом колумбийца стал "Аль-Халидж" из Саудовской Аравии. Учитывая, что контракт Риаскоса с "Металлистом" истекает через год - его вряд ли стоит ждать обратно в Харьков.

Отметим, что ранее сообщалось об интересе "Днепра-1" к персоне Риаскоса.

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В статье: Металлист (Харьков) Брайан Риаскос
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