Сватали в Днепр-1. Один из легионеров Металлиста отправился в Саудовскую Аравию

Форвард "Металлиста" Брайан Риаскос отправился в годовую аренду.

Новым клубом колумбийца стал "Аль-Халидж" из Саудовской Аравии. Учитывая, что контракт Риаскоса с "Металлистом" истекает через год - его вряд ли стоит ждать обратно в Харьков.

???? «برايان رياسكوس» خلجاوياً حتى 2023



⚽️ جناح

???????? كولومبي pic.twitter.com/x7snfKg62Q — نادي الخليج السعودي (@Khaleejclub) July 12, 2022