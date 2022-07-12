Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сватали в Днепр-1. Один из легионеров Металлиста отправился в Саудовскую Аравию
И вряд ли его стоит ждать обратно
Фото: ФК Металлист
Форвард "Металлиста" Брайан Риаскос отправился в годовую аренду.
Новым клубом колумбийца стал "Аль-Халидж" из Саудовской Аравии. Учитывая, что контракт Риаскоса с "Металлистом" истекает через год - его вряд ли стоит ждать обратно в Харьков.
???? «برايان رياسكوس» خلجاوياً حتى 2023— نادي الخليج السعودي (@Khaleejclub) July 12, 2022
⚽️ جناح
???????? كولومبي pic.twitter.com/x7snfKg62Q
Отметим, что ранее сообщалось об интересе "Днепра-1" к
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- ВИДЕО, как спецназ ГУР провел спецоперацию в глубоком тылу врага
- Ярославский вернулся в Украину. Ему готовят повестки по делу о резонансном ДТП - ОБНОВЛЕНО
- Не динамовский пул и не "Футболы". СМИ назвали телеканал, который покажет матч Динамо - Фенербахче
- Стало известно имя единственного легионера Шахтера на летних тренировочных сборах
- На россии во время футбольного Суперкубка освистали группу, которая поддержала Украину. ВИДЕО
- Красотка дня. Балерина Национальной оперы, которая потеряла мужа и сама взяла в руки оружие. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти