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Шахтер не получит процент от возможной перепродажи Додо
Трансфер игрока на завершающей стадии
Фото: ФК Шахтер Донецк
Защитник "Шахтера" Додо в ближайшее время будет официально представлен игроком "Фиорентины".
Трансфер игрока может быть завершен до конца недели. Однако стали известны новые детали перехода бразильца. По информации источника, "горняки" пытались договориться о включении в соглашение пункта о проценте после возможной перепродажи Додо в другой клуб, однако "Фиорентина" ответила отказом.
По последним данным, "Шахтер" получит за 23-летнего футболиста 14,5 миллиона евро, а также 3,5 миллиона в виде бонусов.
Напомним, что Додо перешел в донецкий клуб в 2018-м году из "Коритибы" за 2 млн евро. За это время он успел отыграть 97 матчей, в которых забил пять голов и отдал 17 результативных передач.
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