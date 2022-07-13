Шахтер не получит процент от возможной перепродажи Додо

Защитник "Шахтера" Додо в ближайшее время будет официально представлен игроком "Фиорентины".

Трансфер игрока может быть завершен до конца недели. Однако стали известны новые детали перехода бразильца. По информации источника, "горняки" пытались договориться о включении в соглашение пункта о проценте после возможной перепродажи Додо в другой клуб, однако "Фиорентина" ответила отказом.

По последним данным, "Шахтер" получит за 23-летнего футболиста 14,5 миллиона евро, а также 3,5 миллиона в виде бонусов.

Напомним, что Додо перешел в донецкий клуб в 2018-м году из "Коритибы" за 2 млн евро. За это время он успел отыграть 97 матчей, в которых забил пять голов и отдал 17 результативных передач.