В том числе и вице-капитан. Черноморец объявил об уходе двух футболистов

Сразу два футболиста покинули одесский "Черноморец".

По данным официальном пресс-службы, команду оставили Артем Сухоцкий и вице-капитан Бека Вачиберадзе. Первый из-за войны за "моряков" официально не дебютировал, второй в общей сумме сыграл 30 игр.

Отметим, что всего за лет одесситы успели подписать десять новых футболистов.