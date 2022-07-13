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В том числе и вице-капитан. Черноморец объявил об уходе двух футболистов

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В том числе и вице-капитан. Черноморец объявил об уходе двух футболистов

Фото: ФК Черноморец

UA-Футбол
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Сразу два футболиста покинули одесский "Черноморец".

По данным официальном пресс-службы, команду оставили Артем Сухоцкий и вице-капитан Бека Вачиберадзе. Первый из-за войны за "моряков" официально не дебютировал, второй в общей сумме сыграл 30 игр.

Отметим, что всего за лет одесситы успели подписать десять новых футболистов.

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В статье: Черноморец (Одесса) Артем Сухоцкий Бека Вачиберадзе
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Источник:
ФК Черноморец

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