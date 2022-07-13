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В том числе и вице-капитан. Черноморец объявил об уходе двух футболистов
Трансферы не только на вход
Фото: ФК Черноморец
Сразу два футболиста покинули одесский "Черноморец".
По данным официальном пресс-службы, команду оставили Артем Сухоцкий и вице-капитан Бека Вачиберадзе. Первый из-за войны за "моряков" официально не дебютировал, второй в общей сумме сыграл 30 игр.
Отметим, что всего за лет одесситы успели подписать десять новых футболистов.
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Источник:ФК Черноморец
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