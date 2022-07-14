Вингер Колоса уехал в Венгрию - аренда с правом выкупа

Вингер "Колоса" Диего Кариока уехал в Венгрию.

Местный клуб "Залаэгерсег" арендовал бразильца на один сезон. Помимо этого, в контракте прописана опция выкупа, однако конкретная сумма не называется.

Кариока перешел в "Колос" летом 2021-го года, провел полгода и из-за войны уехал в аренду. Вторую часть прошедшей кампании Диего отыграл в составе польской "Ягеллонии".

Отметим, что контракт "Колоса" и Диего Кариока истекает летом 2024-го года.