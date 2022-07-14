Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вингер Колоса уехал в Венгрию - аренда с правом выкупа
Последние полгода провел в Польше
Фото: Zalaegerszegi TE
Вингер "Колоса" Диего Кариока уехал в Венгрию.
Местный клуб "Залаэгерсег" арендовал бразильца на один сезон. Помимо этого, в контракте прописана опция выкупа, однако конкретная сумма не называется.
Кариока перешел в "Колос" летом 2021-го года, провел полгода и из-за войны уехал в аренду. Вторую часть прошедшей кампании Диего отыграл в составе польской "Ягеллонии".
Отметим, что контракт "Колоса" и Диего Кариока истекает летом 2024-го года.
Читайте такжеВсе трансферы УПЛ: лето-2022
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Днепр-1 готовит заявление касаемо назначения Йовичевича в Шахтер
- Палкин: Йовичевич пришел в Шахтер не в соответствии с правилом ФИФА
- Плюс триста двухсотых россиян и два сбитых самолета оккупантов. Опубликованы потери россиян за 13 июля
- Не выдержали темп. Динамо разгромно проиграло Лиону во втором матче дня
- Известный украинский телеведущий продал свой редкий и дорогущий автомобиль, чтобы помочь ВСУ
- Поджал хвост и спрятался. Украинка встретила Баскова в Турции и спросила о его поддержке геноцида. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти