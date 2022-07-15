Банада: Были предложения из-за границы, но Кривбасс первым вышел на связь

Новичок криворожского "Кривбасса", полузащитник Евгений Банада рассказал в первом интервью клубным журналистам о переходе в ряды красно-белых.

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– Евгений, еще вчера "Кривбасс" и "Металлист" сражались за лидерство в Первой лиге. И теперь ты из Харькова переехал в Кривой Рог. Футбольная жизнь – интересная вещь, не так ли?

– Да, это интересное решение. Поступило предложение от "Кривбасса", и я долго не думал. Решил переехать в Кривой Рог.

– Были ли варианты перехода в другие клубы?

– Да, были предложения из-за границы. Несколько хороших вариантов. Но "Кривбасс" первым вышел на связь со мной. Мы обсудили детали перехода с Владимиром Владимировичем Баенко, и он убедил меня, что я нужен именно здесь.

– Что стимулировало перейти именно в "Кривбасс"?

– "Кривбасс" – команда с большим именем. Украинская команда. Команда, представляющая нашу великую независимую Украину. У нее большие амбиции. Пожалуй, самый весомый аргумент при переходе такой, что "Кривбасс" – очень амбициозный клуб.

– У тебя неплохая как для полузащитника результативность. В детстве тренеры, вероятно, не разглядели в тебе форварда?

– До нападающего, видимо, мне далековато (улыбается). А вот центр поля – это мое. Нахожу моменты, что-то выходит. Надеюсь, в "Кривбассе" у меня тоже все будет хорошо.

– Как ты объяснишь то, что частенько появляешься в неожиданном месте и забиваешь?

– Наверное, есть какая-то чуйка. Бегу, куда надо, и часто встречаюсь с мячом.

– Какие задачи на сезон ставишь перед собой и был ли разговор с Юрием Вернидубом?

– Задачи только максимальные. Ведь у "Кривбасса" тоже цели только максимальные. Настроен выходить на каждую игру и побеждать. С главным тренером, да, уже успел поговорить. Он рассказал о своих требованиях, задачах. Хорошо пообщались, все понятно, работаем дальше.

– Наверное, уже слышал о пылкой поддержке "Кривбасса", преданных болельщиков?

– Да, здесь крутая поддержка. Болельщики постоянно гонят команду вперед. Знаю, что в Кривом Роге тяжело играть всем командам.

– Уже изучил слоган "Кривбасса". "Кривбасс" это…?

– Конечно, "Кривбасс" Это Мы!, - подытожил Банада.