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Официально. Колос продал Тотовицкого в Шахтер

Премьер-лига
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Футболист уже работает в расположении донецкого клуба

Официально. Колос продал Тотовицкого в Шахтер

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

29-летний полузащитник "Колоса" Андрей Тотовицкий стал игроком донецкого "Шахтера". Об этом сообщает пресс-служба ковалевского клуба.

Сумма, которую "горняки" заплатили за трансфер хавбека, не афишируется. Также неизвестно, на какой срок был заключен контракт. Отметим, что "Колос" бесплатно подписал Тотовицкого в зимнее межсезонье, но хавбек так и не провел за ковалевцев ни одного официального матча.

Футболист уже работает в расположении донецкого клуба.

Первую половину минувшего сезона он провел в "Десне". На его счету 3 гола в 13 матчах за черниговский клуб. Напомним, Тотовицкий - воспитанник донецкого "Шахтера". Ранее он уже выступал за "Мариуполь" и "Зарю". Побывал в аренде и в Бельгии ("Кортрейк").

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В статье: Андрей Тотовицкий Шахтер (Донецк)
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