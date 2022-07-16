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Кривбасс сообщил о возвращении хорватского легионера в состав команды
Драган Ловрич все же сыграет в новом сезоне УПЛ за криворожский клуб
Фото: Кривбас Кривий Ріг
Криворожский "Кривбасс" сообщил о том, что хорватский легионер команды Драган Ловрич присоединился к тренировочным сборам клуба и сыграет за него в новом сезоне УПЛ. Так хорват объяснил своё решение вернуться в команду:
"Я хотел вернуться в Кривой Рог при первой же возможности. Знаю, что на меня рассчитывали. Понимаете, я только пришел в "Кривбасс", сыграл немного матчей, и почти сразу получил тяжелую травму.
Так вот, та поддержка и внимание, которое я почувствовал от игроков и руководства клуба, вероятно, оставила в моем сердце особый отпечаток. Пришло время, когда я должен отблагодарить клуб.
Когда мне позвонил директор и спросил, если обновят чемпионат, ты с нами? Я поговорил с семьей, и ответил, да".
Ловрич перешел в "Кривбасс" прошлым летом из словенской "Муры" свободным агентом. За полгода в клубе Драган сыграл всего 7 матчей (6 в Первой лиге и 1 в Кубке Украины).
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