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Кривбасс сообщил о возвращении хорватского легионера в состав команды

Премьер-лига
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Драган Ловрич все же сыграет в новом сезоне УПЛ за криворожский клуб

Кривбасс сообщил о возвращении хорватского легионера в состав команды

Фото: Кривбас Кривий Ріг

UA-Футбол
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Криворожский "Кривбасс" сообщил о том, что хорватский легионер команды Драган Ловрич присоединился к тренировочным сборам клуба и сыграет за него в новом сезоне УПЛ. Так хорват объяснил своё решение вернуться в команду:

"Я хотел вернуться в Кривой Рог при первой же возможности. Знаю, что на меня рассчитывали. Понимаете, я только пришел в "Кривбасс", сыграл немного матчей, и почти сразу получил тяжелую травму.

Так вот, та поддержка и внимание, которое я почувствовал от игроков и руководства клуба, вероятно, оставила в моем сердце особый отпечаток. Пришло время, когда я должен отблагодарить клуб.

Когда мне позвонил директор и спросил, если обновят чемпионат, ты с нами? Я поговорил с семьей, и ответил, да".

Ловрич перешел в "Кривбасс" прошлым летом из словенской "Муры" свободным агентом. За полгода в клубе Драган сыграл всего 7 матчей (6 в Первой лиге и 1 в Кубке Украины).

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Драган Ловрич
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