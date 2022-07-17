Корона – Заря. Смотреть спарринг онлайн, видеотрансляция

Луганская "Заря" продолжает готовиться к новому сезону УПЛ. Впереди очередной соперник, представляющий Польшу – страну, где проходит собрание подопечных ван Леувена.

Сегодня "Заре" будет противостоять "Корона" Кельце, которая представляет Экстраклясу - Высший дивизион Польши. К слову, эта команда уже стартовала в чемпионате сезона 2022/2023 гг. и вчера, в первом туре, сыграла вничью (1:1) с "Легией". Напомним, что луганчане в первом своем летнем спарринге встречались с "легионерами", уступив со счетом 1:2.

Старт встречи с “Короной” запланирован на 13:00 по киевскому времени. Матч будет транслироваться на клубном канале "Зари".

Контрольные матчи клубов УПЛ. 17.07.2022

"Сузуки Арена" (Кельце)

"Корона" 13:00 "Заря"