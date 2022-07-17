Премьер-лига
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Кендзера: Горжусь своим народом и страной за то, что они делают для украинцев
Игрок рад, что киевляне будут играть в Польше
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
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Источник:Сайт ФК "Динамо"
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