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Кендзера: Горжусь своим народом и страной за то, что они делают для украинцев

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок рад, что киевляне будут играть в Польше

Кендзера: Горжусь своим народом и страной за то, что они делают для украинцев

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
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В статье: Польша Динамо (Киев) Томаш Кендзёра война с Россией
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Источник:
Сайт ФК "Динамо"

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