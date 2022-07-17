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Заря в спарринге разобрала польскую Корону

Премьер-лига
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Спарринг для луганчан оказался не самым сложным

Заря в спарринге разобрала польскую Корону

zarya-lugansk.com

Новина українською

В воскресенье, 17 июля, Заря, которая проводит в Польше свой учебно-тренировочный сбор, сыграла спарринг против местной Короны, которая по итогам прошлого сезона вернулась в элитный польский дивизион.

Корона вчера сыграла свой первый матч в чемпионате против Легии (спаслась 1:1), поэтому вполне естественно, что тренер команды из Кельце выпустил на матч с Зарей резервный состав.

В первом тайме луганчане выглядели получше, создавали неплохие подходы, забили свой гол (Криастиан в штрафной получил мяч, качнул защитника и дал в угол), и еще несколько моментов не реализовали (пресловутая реализация).

Ну а минуте к 30-й украинцы сбавили темп, чем и воспользовались поляки – после углового мяч, казалось, вынесли, но Данеку удался красивый обводящий дальний удар под штангу – 1:1.

Второй тайм луганчане также начали активно, при этом, допуская явно меньше ошибок у своих ворот, что и вылилось еще в два гола – сначала Байрук замкнул фланговый прострел, а уже в концовке матча Хлань, казалось, что затянул, но все-таки смог прорваться в штрафную и перекинул вратаря.

4:1 – уверенная победа луганчан, которую, впрочем, также не стоит преувеличивать. Стоить помнить, каким составом играл соперник.

Корона – Заря 1:4

Голы: Данек (39) – Кристиан (21), Байрук (52), Матеус (76), Хлань (85)

Заря: Мацапура (Жилкин, 57), Данченко (Хлань, 64), Имереков (Матео, 64), Батагов (Снурницын, 64), Вантух (Смеян, 46, Кисель, 74), Назарина (Тлумак, 74), Чурко (Бражко, 57), Кристиан (Олифиренко, 74), Булеца (Байрук, 46), Мишнев (Алибеков, 64), Нагнойный

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В статье: Заря (Луганск) Корона (Кельце)
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