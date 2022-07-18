Бывший защитник Черноморца может перейти в ФК Львов

ПФК "Львов" может усилиться центральным защитником Евгением Мартыненко. Об этом пишет Sport Arena.

29-летний игрок находится в статусе свободного агента после ухода из "Черноморца". В минувшем сезоне Мартыненко сыграл в составе одесского клуба лишь один матч.

В сезоне УПЛ, который завершили досрочно из-за полномасштабного вторжения россии в Украину, ПФК "Львов" финишировал 12-м.