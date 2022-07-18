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Бывший защитник Черноморца может перейти в ФК Львов
Футболист может усилить львовский коллектив
Фото: Footboom / Автор - Денис Руденко
ПФК "Львов" может усилиться центральным защитником Евгением Мартыненко. Об этом пишет Sport Arena.
29-летний игрок находится в статусе свободного агента после ухода из "Черноморца". В минувшем сезоне Мартыненко сыграл в составе одесского клуба лишь один матч.
В сезоне УПЛ, который завершили досрочно из-за полномасштабного вторжения россии в Украину, ПФК "Львов" финишировал 12-м.
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Источник:SportArena
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