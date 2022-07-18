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Картушов - про сборы с Днепром-1: С адаптацией нет никаких проблем
Хавбек "Металлиста" находится на сборах с днепровским клубом
Фото: Днепр-1
Потенциальный новичок "Днепра-1" Егор Картушов поделился впечатлениями с клубной пресс-службой от сбора в Словении. Напомним, права на футболиста принадлежат "Металлисту".
– Сборы проходят на хорошем уровне, созданы все условия для тренировок, восстановления. Да, последние две тренировки были тяжелыми, но поскольку мы посещаем бассейн, восстанавливаемся, все идет по плану, все хорошо.
– Ты познакомился со многими новыми игроками. Как налаживается с ними понимание?
– С адаптацией нет никаких проблем. Многих ребят знаю, ведь пересекались на футбольном поле. Команда дружная, потому в этом плане все нормально.
– Уже состоялись контрольные матчи. Чувствуешь ли силы играть уже 90 минут или, может быть, почти весь матч?
– Наверное, все же кондиций на все 90 минут не хватит. Мы работаем, постепенно набираем ход. Считаю, готов где-то на 60-70 процентов, - сказал Картушов.
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