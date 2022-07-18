Полузащитник Кривбасса: Хотим побеждать в каждом матче

Полузащитник "Кривбасса" Андрей Понедельник дал свой комментарий после контрольный игры против "Ингульца".

"Конечно, неприятно пропускать на последнюю минуту в такой сложной встрече. Полагаю, игра проходила в очень высоком темпе. Прессинговали соперника, оборонялись, выбегали в контратаки. "Кривбасс" провел хороший матч, несмотря на поражение. Будем двигаться дальше. Я считаю, мы тоже хорошо показали себя сегодня.

Хочется побеждать в каждом матче. Это поднимает настроение и боевой дух в команде. Это вторая товарищеская встреча нашей новой команды и настраивалась только на победу. Что ж, работаем дальше, будем только сильнее", - заявил Понедельник.

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