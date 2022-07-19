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В Доме футбола прошло совещание по восстановлению чемпионата Украины

Премьер-лига
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Темой обсуждения были различные аспекты безопасности

В Доме футбола прошло совещание по восстановлению чемпионата Украины

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

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В понедельник, 18 июля, в Киеве в Доме футбола состоялось рабочее совещание с участием руководства УАФ, представителей Министерства молодежи и спорта Украины, Министерства обороны Украины, Министерства внутренних дел Украины, ГСЧС, Украинской Премьер-лиги и Профессиональной футбольной лиги.

Главной темой обсуждения была безопасность подготовки и проведения матчей с возобновлением футбольных соревнований в Украине.

Как рассказал во время совещания президент УАФ Андрей Павелко, планируется, что соревнование будет возобновлено ко Дню Государственного флага Украины и Дню Независимости Украины при строгом соблюдении всех мер безопасности и под полным контролем военных, правоохранителей, Минмолодежьспорта и местных властей.

"Проведение футбольных соревнований во время войны — это не только о спорте. Это о демонстрации бесстрашия нашего народа, несокрушимости духа и стремлении к неизбежной победе в войне за независимость с российскими оккупантами. Это уникальная в мировой истории инициатива — футбол против войны в условиях войны, футбол ради мира!

Уверен, что именно футбол даст дополнительную энергию и усилит веру общества в окончательный успех ВСУ на всех фронтах и ​​полное освобождение Украины. Восстановление футбола станет одним из элементов этой победы", – отметил Павелко.

Участники встречи обсудили различные аспекты безопасности восстановления чемпионата Украины, заслушали информацию о требованиях к регионам и стадионам, на которых планируется проведение поединков, и договорились координировать усилия в рамках подготовки документа, регламентирующего подготовку и проведение матчей. В перспективе этот документ может быть полезным для регулирования организации соревнований по другим видам спорта.

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В статье: УАФ
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Источник:
УАФ

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